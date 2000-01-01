Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Ди Каприо внезапно обвинили в поджигании лесов Амазонии | Фото:30.11 22:28   MIGnews.com

Ди Каприо внезапно обвинили в поджигании лесов Амазонии

Президент Бразилии Жаир Болсонару обвинил голливудского актера Леонардо Ди Каприо в в финансировании сожжения лесов Амазонии.

Об этом сообщает Associated Press.

В частности, президент заявил, что знаменитость выделяет деньги на неправительственные организации, которые устраивают лесные пожары.

"Ди Каприо – классный парень, не так ли? Платит деньги, чтобы поджигали леса. Снимают фото, отправляют его в неправительственную организацию, та ее распространяет, связывается с Леонардо ДиКаприо, который выплачивает этой НПО полмиллиона долларов. Леонардо Ди Каприо, ты участвуешь в сожжении Амазонии", – отметил он.

Сам Ди Каприо, который ведет активную общественную деятельность по защите окружающей среды, уже отреагировал на необоснованные обвинения Болсонару.
"Хотя мы и заслуживали поддержки, мы не финансировали целевые организации", – заявил актер.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
22:00
Теракт в Лондоне: ИГ взяла на себя ответственность
21:37
Регев: это Уда и Тиби психопаты
21:15
Экс-депутата Кнессета обвинили в нападении на ребенка
20:44
Саар: я не заберу слова обратно
20:18
Медики рассказали, сколько можно пить алкоголя
19:43
Курды: мы хотим автономии в составе Сирии
19:12
Иорданский принц тайно встретился с президентом Израиля
18:40
Уда оскорбил Нетаниягу: "психопат и преступник"
18:33
Индустрия "VIP-алии"
18:02
Медики рассказали о необычном лекарстве от мигрени
16:59
ДТП возле Бейт-Шемеша: мотоциклист разбился насмерть
16:29
Лондон экстренно обезопасили после теракта
16:01
Замир: Ганц должен стать премьером на первые два года
15:37
Ножевая атака в Гааге: пострадали подростки
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus