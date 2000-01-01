Ди Каприо внезапно обвинили в поджигании лесов Амазонии

В частности, президент заявил, что знаменитость выделяет деньги на неправительственные организации, которые устраивают лесные пожары.
"Ди Каприо – классный парень, не так ли? Платит деньги, чтобы поджигали леса. Снимают фото, отправляют его в неправительственную организацию, та ее распространяет, связывается с Леонардо ДиКаприо, который выплачивает этой НПО полмиллиона долларов. Леонардо Ди Каприо, ты участвуешь в сожжении Амазонии", – отметил он.
Сам Ди Каприо, который ведет активную общественную деятельность по защите окружающей среды, уже отреагировал на необоснованные обвинения Болсонару.
"Хотя мы и заслуживали поддержки, мы не финансировали целевые организации", – заявил актер.