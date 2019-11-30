30.11 13:22 MIGnews.com
50-летняя Лопес показала лицо без ретуши
Популярная американская певица Дженнифер Лопес показала, как выглядит ее лицо без фотошопа.
Соответствующие снимки звезды обнародовал Instagram-канал "Дневники знаменитостей".
Многие постоянно удивляются, как Джей Ло удается выглядеть так молодо в 50 лет. Как известно, Лопес придерживается здорового питания, занимается спортом и ходит к косметологу.
В этот раз стало известно, что морщинки у певицы все же имеют место. Тем не менее, поклонники в комментариях заметили, что легендарная Джей Ло все равно выглядит лучше, чем некоторые в 30 лет.
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