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Впервые в истории: Facebook предупредила о фейковых новостях | Фото:30.11 13:08   MIGnews.com

Впервые в истории: Facebook предупредила о фейковых новостях

Facebook впервые маркировала авторский пост пометкой "недостоверная информация" (Pike News), выполнив новое требование властей Сингапура.

"В соответствии с законодательством, Facebook сообщает, что правительство Сингапура называет данную публикацию фальшивой", – сказано в сообщении соцсети.

По данным правительственной структуры по надзору за исполнением Закона по противодействию фальшивым сведениям в интернете, у соцсети возникли технические проблемы по незамедлительному выполнению требований правительства Сингапура, но все интернет-платформы обязались сотрудничать с властями.

В частности, правительство страны потребовало от Facebook опубликовать правки к одному из постов, размещенных оппозиционным изданием. Контрольный орган потребовал от автора откорректировал материал, в котором говорилось, что один из общественных деятелей находится под следствием и арестован. В Министерстве внутренних дел данную информацию опровергли.


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