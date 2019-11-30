30.11 11:42 MIGnews.com
Мир сходит с ума из-за нового тренда на форму губ
В сети начал набирать популярность странный модный тренд на аномальную форму губ.
Он получил название "губы-осьминоги" или "губы дьявола".
Дело в том, что форма рта после точечного введения инъекций с филлером приобретает шесть "углов". В итоге контур становятся похожим на осьминога или "дьявола".
Новинку пока не очень одобрять пользователи, имеющие традиционные представления о женской красоте. Многие пишут, что это неестественно и некрасиво.
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