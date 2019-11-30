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Мир сходит с ума из-за нового тренда на форму губ | Фото:30.11 11:42   MIGnews.com

Мир сходит с ума из-за нового тренда на форму губ

В сети начал набирать популярность странный модный тренд на аномальную форму губ.

Он получил название "губы-осьминоги" или "губы дьявола".

Дело в том, что форма рта после точечного введения инъекций с филлером приобретает шесть "углов". В итоге контур становятся похожим на осьминога или "дьявола".



Новинку пока не очень одобрять пользователи, имеющие традиционные представления о женской красоте. Многие пишут, что это неестественно и некрасиво.


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