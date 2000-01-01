31.10 03:31 MIGnews.com

Грета Тунберг отказалась от престижной награды

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Экоактивистка Грета Тунберг оказалась среди самых влиятельных женщин 2019 года по версии BBC.Ассоциация Nordic Council хотела отдать награду за вклад в экологию и помощь окружающей среде молодой активистке, но та отказалась от нее."Климатическое движение больше не нуждается в наградах. Оно нуждается в том, чтобы наши политики и люди, обладающие властью, начали прислушиваться к современной науке",- аргументировала отказ Грета .