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Грета Тунберг отказалась от престижной награды 31.10 03:31   MIGnews.com

Грета Тунберг отказалась от престижной награды

Экоактивистка Грета Тунберг оказалась среди самых влиятельных женщин 2019 года по версии BBC.

Ассоциация Nordic Council хотела отдать награду за вклад в экологию и помощь окружающей среде молодой активистке, но та отказалась от нее.

"Климатическое движение больше не нуждается в наградах. Оно нуждается в том, чтобы наши политики и люди, обладающие властью, начали прислушиваться к современной науке",- аргументировала отказ Грета .


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