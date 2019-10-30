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Медики дали обнадеживающий прогноз по здоровью Заворотнюк | Фото:31.10 02:44   MIGnews.com

Медики дали обнадеживающий прогноз по здоровью Заворотнюк

В ДНК российской актрисы Анастасии Заворотнюк нашли ген долголетия после проведения литос-теста, разработанного учеными под руководством академика РАН Владимира Шабалина.

Об этом сообщает издание "Комсомольская правда". Медики напоминают, что это хороший знак, однако радоваться пока рано.

В частности, ген долголетия определяет продолжительность жизнь лишь на 25%, а в остальном продолжительность жизни зависит от внешней среды. Более того, тест не позволяет узнать, когда человек выздоровеет.

"Если мы в фазу роста опухоли будем применять хирургическую операцию, то в большей степени обрекаем человека на метастазы и повторный рост опухоли", – пояснил автор исследования Шабалин.

Он пояснил, что специалисты пока не могут дать прогноз, насколько успешным будет курс химиотерапии во время активной фазы. По его словам, с глиобластомой рассчитывать на полное выздоровление Заворотнюк нельзя. Однако шанс на продление жизни актрисы все же есть.


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