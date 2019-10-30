Медики дали обнадеживающий прогноз по здоровью Заворотнюк
В ДНК российской актрисы Анастасии Заворотнюк нашли ген долголетия после проведения литос-теста, разработанного учеными под руководством академика РАН Владимира Шабалина.
Об этом сообщает издание "Комсомольская правда". Медики напоминают, что это хороший знак, однако радоваться пока рано.
В частности, ген долголетия определяет продолжительность жизнь лишь на 25%, а в остальном продолжительность жизни зависит от внешней среды. Более того, тест не позволяет узнать, когда человек выздоровеет.
"Если мы в фазу роста опухоли будем применять хирургическую операцию, то в большей степени обрекаем человека на метастазы и повторный рост опухоли", – пояснил автор исследования Шабалин.
Он пояснил, что специалисты пока не могут дать прогноз, насколько успешным будет курс химиотерапии во время активной фазы. По его словам, с глиобластомой рассчитывать на полное выздоровление Заворотнюк нельзя. Однако шанс на продление жизни актрисы все же есть.