30.10 17:02 MIGnews.com

Iron Maiden возвращаются в Израиль?

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Исраэль Хайом сообщил, что легендарная хэви-метал группа Iron Maiden планирует вернуться в Израиль спустя 25 лет после своего последнего концерта в еврейском государстве. Согласно отчету, Iron Maiden планируют концерт в Израиле в следующем году в рамках предстоящего мирового турне 2019-2020 годов.Хотя пока нет официального подтверждения, группа, как сообщается, планирует выступить на стадионе Bloomfield в Тель-Авиве в конце мая, ориентировочно 30 числа. Страничка "Приведи Iron Maiden в Израиль" заявила в своем посте на Facebook, что официальное подтверждение ожидается 7 ноября.Последний раз легенды рока выступали в Израиле почти 25 лет назад. Первое и пока единственное выступление группы в еврейском государстве состояло из трех концертов в конце сентября 1995 года, во время тура "X Factor" с выступлениями в Иерусалиме, Хайфе и Тель-Авиве.Однако в выступлениях не фигурировал давний певец группы Брюс Дикинсон, который расстался с Iron Maiden в 1993 году и вернулся через шесть лет, в 1999 году. В декабре прошлого года Дикинсон появился в Тель-Авиве, где выступил в местном оперном театре.К 2017 году группа продала более 100 миллионов альбомов по всему миру, а в период с 1980 по 2018 год отыграла 2174 концертов.