Body Tite: липосакция, подтяжка кожи, омоложение лица
В современном мире успех перестал определяться только образованием, карьерой, богатством или эрудицией. Разумеется, все это остается нужным и чрезвычайно важным, но для понятия "успешность" - недостаточным. На такое изменение мировоззрения во многом повлияла популярность социальных сетей, в особенности Instagram, в котором успешность человека помимо прочего выражается стройностью и подтянутостью тела, стремлением к здоровому образу жизни, более молодым по сравнению с реальным возрастом видом и индивидуальностью.
Такой подход не мог не найти отклика в индустрии эстетической медицины, которая стремится к созданию новых технологий, цель которых сегодня - не только высокая эффективность, но и минимальная травматичность, кратчайший восстановительный период и долговечность результатов. Одним из таких технологических достижений является метод Body Tite, объединяющий возможности коррекции тела посредством липосакции с одновременной подтяжкой кожи, устранения двойного подбородка и дряблой шеи, а также омоложения лица.
Несмотря на то, что липосакцию сложно назвать новым методом избавления от лишнего жира, благодаря методу Body Tite она претерпела существенные изменения. Особенностью липосакции методом Body Tite является то, что он позволяет не измельчать и дробить жир, как в случае с весьма травматичной традиционной операцией по липосакции, а растопить его под воздействием радиоволн, после чего безболезненно вывести из организма через специальное микро-устройство. Кроме того, в процессе проведения процедуры происходит сокращение подкожных и кожных волокон, что приводит к немедленной подтяжке кожи.
Это отличие мгновенно поставило метод Body Tite во главе процедур по коррекции тела, поскольку благодаря ему можно не беспокоиться о возникновении лишней кожи и дополнительных хирургических операциях по ее устранению. Более того, исследования показали, что в процессе проведения процедуры Body Tite в подкожном слое происходит полная ремодуляция, и, по сути, мы получаем "новую" кожу – намного более эластичную, упругую и подтянутую. То есть, во время проведения процедуры лишняя кожа не только подтягивается и плотно прилегает к основанию, но и меняет свою структуру, проходя мощный процесс омоложения.
Таким образом метод Body Tite дает точный ответ на то, с чем сталкивается большинство пациентов, решившихся на липосакцию и другие методы борьбы с лишним весом – лишняя кожа, которая провисает и требует дополнительного хирургического вмешательства. С Body Tite никакая дополнительная процедура коррекции данной зоны не требуется! Кроме того, метод работает и тогда, когда речь не идет о наличии лишнего жира, но есть необходимость в подтяжке кожи, например, у пожилых людей, стремящихся сохранить эстетику тела. В этом случае метод направлен только на подтяжку и омоложение кожи, с чем справляется блестяще!
Другой особенностью метода Body Tite является его способность корректировать проблемные участки также на шее и лице. Действие происходит посредством специальных насадок Neck Tite, Face Tite и Morpheus, работающих на базе основного аппарата, но разработанной специально для коррекции области шеи и лица. Суть их применения та же, однако действие более деликатно. Результаты обычно превосходят все ожидания: полное устранение двойного подбородка, подтяжка кожи, изменение ее структуры и потрясающий эффект омоложения. И поскольку действие метода может быть направлено исключительно на подтяжку кожи, дополнительная насадка позволяет произвести также и омоложение лица. Полученные результаты сравнимы разве что с эффектом от обычной пластической операции, но отличаются от нее минимальной травматичностью и коротким восстановительным периодом.
Процедура по коррекции проблемного участка тела длится около 1,5 часов, шеи или лица – около 40 минут. Как во время процедуры, так и по ее окончании, и во время восстановительного периода пациент не испытывает никаких болей. Поскольку что может болеть? Швы. А их при применении метода Body Tite просто нет, поскольку все воздействие производится посредством мизерных проколов величиной 1-2 миллиметра. Конечно, от пациента какое-то время потребуется соблюдение некоторых рекомендаций, однако они достаточно просты и практически не мешают сразу вернуться к привычной жизни. Окончательная стабилизация происходит в течение нескольких недель, затем усиливается в течение нескольких месяцев, после чего сохраняется на срок от 5 лет и выше.
Таким образом, метод Body Tite – реальная возможность почувствовать себя успешным в современном мире, поскольку его удивительные возможности и невероятные по своей эффективности результаты достигаются на фоне минимальных временных затрат, что позволяет достичь желаемого практически без отрыва от работы и без необходимость менять свой привычный образ жизни.
Процедуры коррекции тела, шеи и лица посредством этого революционного метода проводится в центре эстетической медицины Body Tite врачом-хирургом д-ром Анн Гуревич. Д-р Анн Гуревич практикует метод Body Tite свыше 10 лет и за это время провела свыше 5,000 процедур, радикально изменивших жизнь ее пациентов. Д-р Анн Гуревич была избрана компанией Invasix - разработчиком метода Body Tite, официальным инструктором международного класса, обладающего уникальным опытом и безупречной репутацией во всем мире.
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