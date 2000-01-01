Актрису Лидию Вележеву высадили из самолета Москва-Тель-Авив
В Московском аэропорту "Шереметьево" произошел скандал с участием известной актрисы Лидии Вележевой. После того, как ее рейс Москва-Тель-Авив задержали на два часа, в салон самолета актриса вошла уже не в самом лучшем расположении духа.
Когда стюардессы попросили актрису откинуть кресло в обратное положение, как того требуют правила, она отказалась. Начался скандал. Очевидцы сообщают, что актриса говорила на повышенных тонах, в итоге экипаж обратился за помощью к полиции. Лидию Вележеву вывели из самолета.
Актриса позже объяснила, что ей пришлось 20 минут находиться без верхней одежды в автобусе, который вез пассажиров к самолету.