30.10 13:10 MIGnews.com

Стало известно о еще одной болезни в семье Заворотнюк

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Мать больной раком российской актрисы Анастасии Заворотнюк Валентина теряет слух из-за стресса.Об этом рассказали источники, знакомые с семьей артистки, в комментарии "Комсомольской правде".По данным издания, Валентине уже заказали слуховой аппарат. Уточняется, что в 1993 году женщина получила звание народной артистки России, но оставила родной Астраханский ТЮЗ ради карьеры дочки.За последние несколько лет она похоронила мужа и сына Святослава. О диагнозе Заворотнюк мама узнала чуть ли не последней. Отмечается, что Анастасия не хотела рассказывать о раке, понимая, что это отразится на самочувствии пожилой женщины.После того, как Валентине все-таки стало известно о случившемся, соседи рассказали, что стали видеть ее заплаканной и держащейся за сердце.