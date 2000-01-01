Стало известно о еще одной болезни в семье Заворотнюк
Мать больной раком российской актрисы Анастасии Заворотнюк Валентина теряет слух из-за стресса.
Об этом рассказали источники, знакомые с семьей артистки, в комментарии "Комсомольской правде".
По данным издания, Валентине уже заказали слуховой аппарат. Уточняется, что в 1993 году женщина получила звание народной артистки России, но оставила родной Астраханский ТЮЗ ради карьеры дочки.
За последние несколько лет она похоронила мужа и сына Святослава. О диагнозе Заворотнюк мама узнала чуть ли не последней. Отмечается, что Анастасия не хотела рассказывать о раке, понимая, что это отразится на самочувствии пожилой женщины.
После того, как Валентине все-таки стало известно о случившемся, соседи рассказали, что стали видеть ее заплаканной и держащейся за сердце.