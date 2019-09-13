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Резин назвал причину заболевания Заворотнюк | Фото: AFP30.09 21:54   MIGnews.com

Резин назвал причину заболевания Заворотнюк

Известная российская актриса Анастасия Заворотнюк находится в реанимации.

Об этом сообщил создатель "Ласкового мая", певец и продюсер Андрей Разин, накануне созвонившийся с медиками, чтобы проведать актрису, к которой, как оказалось, никого не пускают.

По словам Разина, хорошо знакомого с Заворотнюк, с которой они неоднократно вместе снимались и выступали на различных телешоу, она еще пятнадцать лет назад интересовалась у продюсера, не пробовал ли он омолаживаться с помощью "стволовых клеток".

Он отметил, что в тот период времени такой вид процедур был в моде модно, и к нему прибегали многие артисты, включая Жанну Фриске, которая, к слову, имела подобный с Заворотнюк диагноз.

Разин полагает, что именно модная методика и подкосила здоровье звезды, на которой сказался еще и стресс от многолетней и скандальной истории с валютной ипотекой. О том, что здоровье актрисы сбоило, Разин знал еще полгода назад.

Актриса поначалу жаловалась на самочувствие, а затем уехала лечиться в Польшу, где, по заверениям Резина, "все ускорилось - это же молниеносно развивается, спасения практически нет".

В настоящее время артистка действительно лежит в медикаментозной коме, и к ней пускают только мужа.

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Группа «Ласковый май» очень молится за Анастасию Заворотнюк. Мы, вместе с семьей Насти, переживаем за неё. Дай Бог, чтобы всё обошлось. Анастасия - прекрасный человек. Мы с ней работали, выступали вместе. Знаем её, как очень порядочную, очень заботливую, красивую, умную актрису, которая всегда все держала на своих хрупких плечах. Держись, солнце наше.🙏

Допис, поширений Андрей Разин "Ласковый Май" (@razin_andrei_lm)



"Говорят, ввели вчера в искусственную кому, к сожалению, ей осталось жить несколько дней", - цитирует Разин специалистов. Неутешительно заключив: "Все возможные методы лечения она прошла, но началась стадия отека мозга. К сожалению, врачи тут бессильны".


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