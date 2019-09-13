30.09 21:54 MIGnews.com

Резин назвал причину заболевания Заворотнюк

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Известная российская актриса Анастасия Заворотнюк находится в реанимации.Об этом сообщил создатель "Ласкового мая", певец и продюсер Андрей Разин, накануне созвонившийся с медиками, чтобы проведать актрису, к которой, как оказалось, никого не пускают.По словам Разина, хорошо знакомого с Заворотнюк, с которой они неоднократно вместе снимались и выступали на различных телешоу, она еще пятнадцать лет назад интересовалась у продюсера, не пробовал ли он омолаживаться с помощью "стволовых клеток".Он отметил, что в тот период времени такой вид процедур был в моде модно, и к нему прибегали многие артисты, включая Жанну Фриске, которая, к слову, имела подобный с Заворотнюк диагноз.Разин полагает, что именно модная методика и подкосила здоровье звезды, на которой сказался еще и стресс от многолетней и скандальной истории с валютной ипотекой. О том, что здоровье актрисы сбоило, Разин знал еще полгода назад.Актриса поначалу жаловалась на самочувствие, а затем уехала лечиться в Польшу, где, по заверениям Резина, "все ускорилось - это же молниеносно развивается, спасения практически нет".В настоящее время артистка действительно лежит в медикаментозной коме, и к ней пускают только мужа."Говорят, ввели вчера в искусственную кому, к сожалению, ей осталось жить несколько дней", - цитирует Разин специалистов. Неутешительно заключив: "Все возможные методы лечения она прошла, но началась стадия отека мозга. К сожалению, врачи тут бессильны".