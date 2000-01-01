30.09 17:55 MIGnews.com

Стало известно, какая сумма достанется наследнику Заворотнюк

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Недвижимость российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая, по информации СМИ, находится при смерти от рака в одной из больниц Москвы, оценивают в полмиллиарда рублей.Об этом сообщает российское издание "НТВ".По сведениям телеканала, речь о трехэтажном особняке звезды и других объектах недвижимости, которые находятся в ее собственности."Недвижимость Анастасии Заворотнюк, у которой, по слухам, последняя стадия рака головного мозга, оценивают в полмиллиарда рублей. Это трехэтажный особняк площадью 900 квадратных метров в элитном подмосковном поселке, апартаменты в центре Москвы и в Ялте", – говорится в материале, посвященном Заворотнюк.