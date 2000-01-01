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Стало известно, какая сумма достанется наследнику Заворотнюк | Фото:30.09 17:55   MIGnews.com

Стало известно, какая сумма достанется наследнику Заворотнюк

Недвижимость российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая, по информации СМИ, находится при смерти от рака в одной из больниц Москвы, оценивают в полмиллиарда рублей.

Об этом сообщает российское издание "НТВ".

По сведениям телеканала, речь о трехэтажном особняке звезды и других объектах недвижимости, которые находятся в ее собственности.

"Недвижимость Анастасии Заворотнюк, у которой, по слухам, последняя стадия рака головного мозга, оценивают в полмиллиарда рублей. Это трехэтажный особняк площадью 900 квадратных метров в элитном подмосковном поселке, апартаменты в центре Москвы и в Ялте", – говорится в материале, посвященном Заворотнюк.


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