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В Нидерландах сообщником грабителя оказался попугай 01.10 00:01   MIGnews.com

В Нидерландах сообщником грабителя оказался попугай

Полиция Нидерландов задержала злоумышленника, пытавшегося совершить ограбление магазина в городе Утрехт. К удивлению правоохранителей, на плече грабителя в момент задержания сидел попугай.

Пернатый был взят под стражу в качестве соучастника преступления. Сообщается, что поскольку в местном полицейском участке отсутствует специальное помещение для содержания птиц, попугая разместили в одну камеру с хозяином. Об этом сообщает портал 360 со ссылкой на информационное агентство Nation News.

В настоящее время следствие устанавливает роль попугая в совершении правонарушения.


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