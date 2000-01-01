В Нидерландах сообщником грабителя оказался попугай
Полиция Нидерландов задержала злоумышленника, пытавшегося совершить ограбление магазина в городе Утрехт. К удивлению правоохранителей, на плече грабителя в момент задержания сидел попугай.
Пернатый был взят под стражу в качестве соучастника преступления. Сообщается, что поскольку в местном полицейском участке отсутствует специальное помещение для содержания птиц, попугая разместили в одну камеру с хозяином. Об этом сообщает портал 360 со ссылкой на информационное агентство Nation News.
В настоящее время следствие устанавливает роль попугая в совершении правонарушения.