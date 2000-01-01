Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com












Фото из архива 30.07 23:32   MIGnews.com

Walmart будет осуществлять доставку видеоконтента

Сеть мегамаркетов Walmart намерена запустить свой сервис по доставке видеозаписей. Об этом сообщили на ТАСС.

Так, если проект одобрят, супермаркет начнет доставлять видео своим пользователям уже этой осенью и станет конкурентом Netflix и Amazon. По информации агентства, для осуществления проекта компания пригласила телепродюсера Марка Гринберга, а также приняла решение снизить цену за подписку по сравнению с конкурентами.

Отмечается, что в отличии от других подобных сервисов Walmart нацелен на сельское население, отдаленное от больших городов с их темпами. На данный момент остается неизвестным, будет ли компания транслировать пользователям чужой контент или запустит собственный.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
00:12
Кенгуру завалилось в дом, разбив два окна
22:16
Память о Холокосте: в Мюнхене уберут "камни преткновения"
21:32
Совещание по вопросу закрытия аэропорта Сде-Дов
21:17
Ави Габай не собирается извиняться перед Эйтаном Броши
20:41
Борьба с миграцией - Испании нужны деньги
19:57
Фридман посетил семью жертвы теракта в Адаме
19:28
Франция: заключенный схватил медсестру в заложники
19:24
Нетаниягу отправится в Колумбию с официальным визитом
19:22
Австрия-Израиль: от турбулентности пострадали 5 человек
18:48
Мэр Фемке Халсема требует больше копов на улицах
18:26
Израиль - Молдова: число прямых авиарейсов выросло на 150%
17:51
Эйтан Броши не собирается уходит в отставку
17:48
В Грузии легализовано употребление марихуаны
17:25
Латвия обзаведется шестью вертолетами
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus