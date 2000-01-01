Walmart будет осуществлять доставку видеоконтента

Сеть мегамаркетов Walmart намерена запустить свой сервис по доставке видеозаписей. Об этом сообщили на ТАСС.
Так, если проект одобрят, супермаркет начнет доставлять видео своим пользователям уже этой осенью и станет конкурентом Netflix и Amazon. По информации агентства, для осуществления проекта компания пригласила телепродюсера Марка Гринберга, а также приняла решение снизить цену за подписку по сравнению с конкурентами.
Отмечается, что в отличии от других подобных сервисов Walmart нацелен на сельское население, отдаленное от больших городов с их темпами. На данный момент остается неизвестным, будет ли компания транслировать пользователям чужой контент или запустит собственный.