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Артисты балета устроили шоу на дорогах Мехико | Фото:31.07 02:28   MIGnews.com

Артисты балета устроили шоу на дорогах Мехико

Артисты балета устроили настоящее шоу на улицах Мехико прямо на проезжей части дорог, сообщает в понедельник, 30 июля Reuters.

Одним из первых выступлений танцоров стал "Танец маленьких лебедей" из балета "Лебединое озеро" Петра Чайковского.

Четыре балерины вышли на перекресток одной из самых длинных улиц мира Инсурхентес, когда загорелся красный сигнал светофора, и исполнили фрагмент из танца.

Также балерины уже исполнили танцы из балетов "Дон Кихот" и "Щелкунчик".

Авторы проекта "Театр по соседству" отмечают, что их целью было привлечь внимание горожан к искусству.

Организаторы шоу уточняют, что уличные выступления артистов театра продлятся до начала августа.


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