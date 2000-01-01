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31.07 06:26   MIGnews.com

Rolls-Royce Phantom Елизаветы II продадут на аукционе

Автомобиль Rolls-Royce Phantom IV State Landaulette 1953 года выпуска, принадлежавший королевской семье Великобритании, продадут на аукционе.

Отмечается, что королева Елизавета II и ее супруг принц Филипп лично использовали данный автомобиль в путешествиях по миру.

Rolls-Royce Phantom IV State Landaulette — один из 18 автомобилей, ограниченной серии Phantom, который использовался королевским домом более 40 лет, пишет motors.co.uk.

Автомобиль был специально оборудован более высокими сиденьями, аварийным синим светом, и электрическими стеклоподъемниками.


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