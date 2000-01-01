31.07 06:26 MIGnews.com

Rolls-Royce Phantom Елизаветы II продадут на аукционе

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Автомобиль Rolls-Royce Phantom IV State Landaulette 1953 года выпуска, принадлежавший королевской семье Великобритании, продадут на аукционе.Отмечается, что королева Елизавета II и ее супруг принц Филипп лично использовали данный автомобиль в путешествиях по миру.Rolls-Royce Phantom IV State Landaulette — один из 18 автомобилей, ограниченной серии Phantom, который использовался королевским домом более 40 лет, пишет motors.co.uk.Автомобиль был специально оборудован более высокими сиденьями, аварийным синим светом, и электрическими стеклоподъемниками.