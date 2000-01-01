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В Берлине детсады и домашние ясли стали бесплатными 31.07 04:25   MIGnews.com

В Берлине детсады и домашние ясли стали бесплатными

В понедельник, 30 июля, стало известно, что Берлин - первая федеральная земля Германии, где полностью была отменена плата за детский сад и домашние ясли.

Плату отменено и за услуги воспитателей, которые организуют в собственном или съемном помещении ясли для детей 3-5 лет. В большинстве немецких земель родители платят за питание детей и сбор, что зависит от доходов семьи и может достигать сотен евро.

Стоимость питания, как правило, - 23 евро в месяц. Для ребенка, который провел весь день в детском саду, родители платили от 25 до 405 евро в месяц, пишет Berliner Zeitung.

Справка. В Берлине плату за детсады отменяли постепенно. В январе 2016 года сады стали бесплатными для детей, которые родились в 2014 году, а в 2017 году - для детей, которые родились с 1 января 2015 года по 30 сентября 2016 года.

В некоторых других немецких землях тоже отменяют плату за детсады для детей определенного возраста. Например, в Нижней Саксонии и Гессене с 1 августа не нужно будет платить за посещение садика малышами в возрасте от трех лет.


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