Шведы развлекались в затопленном переходе ж/д вокзала
В Швеции водный коллапс принес восторг, а не огорчение… Речь идет о городе Уппсала, в котором в результате обильных осадков затопило подземный переход центрального ж/д вокзала и люди превратили его в бассейн.
В соцсетях активно распространяются видео на которых видно, как одни люди пытаются сердито преодолеть затопленный по колено переход, а другие делали все возможное, чтобы развлечься.
Весельчаки принесли надувные круги и водяные пистолеты, другие же погрузились в воду по шею и переплывали переход, пишет The Local.
После путаницы, кто ответственен за водный коллапс - местный муниципалитет, железнодорожная станция или транспортное управление Швеции - воду полностью выкачали, вернув переход в обычное состояние.