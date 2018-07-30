Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com












Шведы развлекались в затопленном переходе ж/д вокзала 31.07 03:17   MIGnews.com

Шведы развлекались в затопленном переходе ж/д вокзала

В Швеции водный коллапс принес восторг, а не огорчение… Речь идет о городе Уппсала, в котором в результате обильных осадков затопило подземный переход центрального ж/д вокзала и люди превратили его в бассейн.

В соцсетях активно распространяются видео на которых видно, как одни люди пытаются сердито преодолеть затопленный по колено переход, а другие делали все возможное, чтобы развлечься.

Весельчаки принесли надувные круги и водяные пистолеты, другие же погрузились в воду по шею и переплывали переход, пишет The Local.

После путаницы, кто ответственен за водный коллапс - местный муниципалитет, железнодорожная станция или транспортное управление Швеции - воду полностью выкачали, вернув переход в обычное состояние.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
04:25
В Берлине детсады и домашние ясли стали бесплатными
02:28
Артисты балета устроили шоу на дорогах Мехико
01:23
В Латвии заговорили о разделении России
00:12
Кенгуру завалилось в дом, разбив два окна
23:32
Walmart будет осуществлять доставку видеоконтента
22:16
Память о Холокосте: в Мюнхене уберут "камни преткновения"
21:32
Совещание по вопросу закрытия аэропорта Сде-Дов
21:17
Ави Габай не собирается извиняться перед Эйтаном Броши
20:41
Борьба с миграцией - Испании нужны деньги
19:57
Фридман посетил семью жертвы теракта в Адаме
19:28
Франция: заключенный схватил медсестру в заложники
19:24
Нетаниягу отправится в Колумбию с официальным визитом
19:22
Австрия-Израиль: от турбулентности пострадали 5 человек
18:48
Мэр Фемке Халсема требует больше копов на улицах
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus