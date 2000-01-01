30.06 16:22 MIGnews.com

В Эль-Аль впервые - стюардесса-друз

Поделиться

Все по теме

Комментарии





В субботу, 29 июня, авиакомпания "Эль-Аль" поприветствовала свою первую стюардессу-друза. Стюардесса решила поделиться подробностями с прессой."Во время моего первого полета, когда мне было четыре года, я держала отца за руку и сказала ему - я хочу быть похожей на нее", - сказала Мерах Кара из Далият аль-Кармель.По данным Центрального статистического бюро Израиля, друзы составляют около 1,6% населения Израиля, а их численность составляет около 143 000 человек. В то время как другие арабские граждане Израиля не обязаны служить в ЦАХАЛ, для друзов и черкесов возможен призыв. Из-за этого друзы и еврейские израильтяне имеют связь, в просторечии известную как Завет крови. В прошлом году эта связь была оспорена, когда друзы были огорчены израильским национальным законодательством.Кара испытывала множество трудностей, чтобы получить работу своей мечты. Согласно информации, в друзской культуре женщины редко летают на самолетах, не говоря уже о работе на нем. Тем не менее, Кара сказала, что ее семья очень поддерживает."Они знают о трудностях моей работы ... но они принимают это", - сказала она.