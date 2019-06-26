Еда их фастфудов влияет на репродуктивную функцию мужчин
Мужчины любящие нездоровую пищу, имеют меньшее количество сперматозоидов.
Количество сперматозоидов у мужчин, которые обычно едят "западную" пищу с высоким содержанием жиров, было в среднем на 25,6 миллиона ниже, чем у мужчин, питающихся более разнообразно и полезно: рыбой, курицей, фруктами, овощами.
Сперма - это мужская репродуктивная клетка. Низкое количество сперматозоидов может негативно повлиять на способность мужчины в оплодотворении, пишет CNN.
"Благоразумный" режим питания - характеризующийся большим количеством рыбы, курицы, овощей, фруктов и воды - ассоциировался с наибольшим количеством сперматозоидов.
"Западная" диета, включающая красное мясо, чипсы и другие продукты с высоким содержанием жира, была связана с самым низким количеством сперматозоидов.