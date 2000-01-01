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Twitter меняет политику из-за Трампа 30.06 23:57   MIGnews.com

Twitter меняет политику из-за Трампа

Ранее поведение политиков в теории должно было регулироваться общими правилами для пользователей соцсети. Однако, многочисленные высказывания американского президента Дональда Трампа ставили руководство Twitter в странное положение. С одной стороны, они прямым образом нарушали политику поведения пользователей, в том числе по вопросам прямого объявления актов насилия, с другой стороны, их можно было рассматривать как официальные заявления публичного политика. То есть по правилам соцсети такие высказывания должны были бы быть удалены, но их удаление стало бы открытым вмешательством сервиса в государственную политику.

Команда Twitter нашла способ решить такую проблему. Теперь будет создана отдельная категория аккаунтов официальных политиков. К ним будут выдвинуты определенные требования, которые не позволят абы-кому пользоваться такими "привелегиями". В таких аккаунтах неприемлемые или оскорбительные материалы удаляться не будут, но твиты будут неприоритетными.

Кроме того, если администрация ресурса сочтет, что данная запись хотя и сделана лицами, подпадающих под критерии «публичного политика», но не будет представлять общественного интереса, то она все равно может быть удалена. Также заявляется, что администрация Twitter будет стараться соблюсти баланс между необходимостью информировать общественность и ее защитой от неадекватного поведения.


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