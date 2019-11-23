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Музыка без возраста, музыка без границ. Шоу Машины Времени 30.06 12:18   MIGnews.com

Музыка без возраста, музыка без границ. Шоу Машины Времени

«Главная группа в истории русского рока», - даже чтобы написать такие слова, нужно собраться с духом. А какой силой духа надо обладать, чтобы этим словам соответствовать! «Машине времени» - пятьдесят: звучит грандиозно и, кажется, неправдоподобно.

29 июня группа даст концерт в родной Москве на стадионе «Открытие Арена», а через пять месяцев, 23 ноября, сыграет концерт в Тель-Авиве, во дворце спорта «Менора Мивтахим». Концерты пройдут в рамках юбилейного тура, интенсивность которого под силу не каждой молодой команде: в программе гастролей, расписанных до конца 2020 года, пять континентов!

Музыка без возраста, музыка без границ. Шоу Машины Времени


Пятьдесят лет - немалый срок. Почему у них получилось, а у других - нет? Почему «Машина времени» стала таким живым проектом, таким уникальным инструментом общения? Как музыкантам удалось остаться самими собой и откуда берутся силы на создание новых песен? В истории группы открывается новая глава. Какая? «Машинисты» расскажут об этом израильтянам в ноябре.

А пока – Москва: интервью, встречи, телевидение. Концерт 29 июня станет знаковым событием и для поклонников, и, разумеется, для самого близкого круга: из Америки прилетят внуки Андрея Макаревича, чтобы разделить с музыкантом все эмоции этого невероятного дня. На грандиозном концерте в Москве будет много израильтян - тех, кто много лет живет на маршруте Москва – Тель-Авив, кто пронес песни «Машины» сквозь время, кто через пять месяцев ни за что не пропустит и тель-авивский концерт любимой группы.

Музыка без возраста, музыка без границ. Шоу Машины Времени

К юбилею «Машины Времени» выйдут фотоальбом, виниловая коллекция, несколько видеоклипов и серия короткометражных фильмов, снятых известными режиссерами по песням группы-юбиляра.

«Оставайся собой» - так называется одна из песен последнего альбома «Машины Времени», который называется «Вы», включающий и новые, и проверенные временем лучшие песни коллектива. Оставайтесь собой и в Москве, и в Тель Авиве - не пропустите концерты своих кумиров!

29 июня - грандиозный концерт в Москве, 23 ноября 2019 года - единственный в рамках юбилейного тура концерт в Израиле, на котором прозвучат лучшие песни всех времен.

Ждем вас 23/11/19 в 21:00 в Тель-Авиве во дворце спорта «Менора Мивтахим». До встречи!
Сайт концерта:www.mashina50.co.il
Заказ билетов:
Касса eventim: *9066 https://bit.ly/2BHdv1H
Касса Biletru: *4997 http://bit.ly/2K5rTFA
Страница мероприятия - https://www.facebook.com/events/1977004449032881/

Фотографии - © Маргарита Шол - предоставлены организаторами гастролей – фирмой BARDPRoductions


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