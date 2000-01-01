Тель-Авив: десятки ресторанов оштрафованы за нарушения
Муниципалитет Тель-Авива оштрафовал владельцев 20-ти ресторанов и кафе за нарушение карантинных ограничений.
Об этом сообщают израильские СМИ.
Уточняется, что за нарушение правил были выписаны штрафы в размере 5 тысяч шекелей.
Более того, была закрыта вечеринка в тель-авивском клубе "А-Уман 17", в которой участвовали сотни гостей.
Такие мероприятия на данный момент запрещены в Израиле из-за действующих карантинных правил, введенных в рамках борьбы с распространением коронавируса COVID-19. Организаторам вечеринки и владельцам заведения предъявлены судебные иски.