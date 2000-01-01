30.05 21:58 MIGnews.com

Нидерланды первые в мире запретили Hells Angels

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Центральный нидерландский суд в Утрехте издал запрет на деятельность преступной мотоциклетной банды Hells Angels (Ангелы Ада) в Нидерландах. Теперь Нидерланды – первая страна в мире, которая полностью запретила данную банду. Некоторые другие страны, в числе которых Германия, оставили под запретом лишь местные отделения, а не всю преступную организацию.По словам прокурора, преступная мотоциклетная банда Hells Angels ведет вооруженную борьбу с другими мотоциклетными клубами. Некоторые из этих клубов, включая «Сатударах» и «Бандидос», уже запрещены в Нидерландах голландскими судами.Суд принял аргументы прокурора по поводу культа насилия в мотоциклетном клубе, который угрожает обществу и правопорядку в целом. Как итог – банда Ангелы Ада должна прекратить всю свою деятельность на территории страны.Это уже не первое слушание по делу о закрытии банды в Нидерландах. В 2009 году Верховный суд постановил, что клуб не может быть запрещен, потому что доказательств прокурора было недостаточно.