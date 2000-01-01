Роберт Де Ниро назвал США "глупой трагикомедией"

Роберт Де Ниро заявил, что "с точки зрения кино" страна когда-то была "вдохновляющей поднимающей настроение драмой", но теперь превратилась в "трагическую глупую комедию".
Актер, получивший Оскар 2 раза, обратился к выпускникам университета Брауна в воскресенье на церемонии открытия школы Лиги Плюща. Он призвал их "работать, чтобы остановить безумие", и стремиться сделать мир лучше.
Де Ниро получил почетную докторскую степень изобразительного искусства.
Актер и рэппер Дэйвед Диггс, который получил премию Тони за роль в феномене "Гамильтон", также был среди тех, кто получил почетные степени. Диггс сказал выпускникам, что стране нужны их новые идеи, "потому что старые привели к беспорядку".