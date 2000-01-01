Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












flickr 30.05 10:49   MIGnews.com

Роберт Де Ниро назвал США "глупой трагикомедией"

Роберт Де Ниро заявил, что "с точки зрения кино" страна когда-то была "вдохновляющей поднимающей настроение драмой", но теперь превратилась в "трагическую глупую комедию".

Актер, получивший Оскар 2 раза, обратился к выпускникам университета Брауна в воскресенье на церемонии открытия школы Лиги Плюща. Он призвал их "работать, чтобы остановить безумие", и стремиться сделать мир лучше.

Де Ниро получил почетную докторскую степень изобразительного искусства.

Актер и рэппер Дэйвед Диггс, который получил премию Тони за роль в феномене "Гамильтон", также был среди тех, кто получил почетные степени. Диггс сказал выпускникам, что стране нужны их новые идеи, "потому что старые привели к беспорядку".
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
11:49
Боевики ISIS ответственны за теракт в Багдаде: 13 погибших
11:42
Нетаниягу: арабы хотят "освободить" и Яффо
11:17
Число пострадавших от урагана в Москве достигло 168 человек
10:20
Законопроект НДИ о льготах для военных одобрен к 3 чтению
10:02
Ривлин смягчил наказание для жены, убившей мужа от отчаяния
09:53
Мексика обвинила россиянина в непредумышленном убийстве
09:21
ПА призывает ООН противостоять "иудаизации" Иерусалима
09:04
Иран возобновил финансирование ХАМАСа
08:51
Ким Чен Ын готовит "большой подарок для янки"
08:23
Иранский спикер: "Израиль - угроза всему человечеству"
08:09
Думать как "Хизбалла": Центр подготовки ЦАХАЛа на Голанах  
07:53
Тереза Мэй готова отказаться от переговоров по Brexit
07:40
Арье Дери допрашивали 11 часов
07:32
Израиль: Пересаживаемся на автобус
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus