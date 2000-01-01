Собеседование на английском: советы от экспертов rabota.ua
Знание английского стало обязательным требованием в вакансиях компаний из разных сфер и разного масштаба. Как показывает практика, свободное владение иностранным языком может и не пригодиться в повседневной практике. Но велика вероятность того, что собеседование с работодателем, прописавшим такое условие, будет проходить на английском.
Эксперты rabota.ua подготовили десять рекомендаций, которые помогут вам подготовиться вам к такой беседе.
1. Внимательно перечитайте англоязычную версию своего резюме и сопроводительного письма. Убедитесь, что вы сможете полно и четко ответить на вопросы по тем пунктам, которые в них прописаны: ваше образование, предыдущей опыт работы, обязанности и т.д.
2. Как бы банально это не звучало, но попрактикуйтесь перед встречей: расскажите о ваших профессиональных достижениях, успешных кейсах и сильных сторонах кому-нибудь из близких или друзей. Важно проговорить все вслух – и желательно сделать это в присутствии другого человека.
3. Не пытайтесь вызубрить ответы на стандартные вопросы, которые, по вашему мнению, может задать потенциальный работодатель. Подготовьте себя к тому, что вам доведется ориентироваться по ситуации и импровизировать.
4. Перед собеседованием посмотрите специализированные видео на английском, найдите и почитайте статьи о последних трендах в вашей профессиональной сфере.
5. Помимо профессиональной терминологии имеет смысл обновить и лексику, имеющую отношение к soft skills, или так называемым «мягким навыкам». Ведь потенциальный работодатель на собеседовании может интересоваться не только вашими успехами на работе, но и личными предпочтениями, склонностями и интересами.
6. Вспомните или найдите несколько оборотов, которые помогут вам разнообразить речь и пригодятся в определенных ситуациях. К примеру, помогут начать разговор, сформулировать уточняющий вопрос, поблагодарить.
7. Не торопитесь. Не спешите формулировать и обдумывать ответ сразу. Внимательно выслушайте вашего собеседника, убедитесь, что вы поняли суть вопроса - и только тогда отвечайте.
8. Если вы не расслышали что-то из сказанного, не стесняйтесь переспросить. Такое поведение не будет расцениваться как ваше незнание языка, но поможет вам адекватно ответить на вопрос интервьюера.
9. Говорите в том темпе, в котором вам комфортно. Не спешите и не пытайтесь подстраиваться под собеседника. Не бойтесь пауз – если вам надо врем на то, чтобы сформулировать ответ, говорите об этом прямо.
10. Постарайтесь не волноваться. Помните о том, что вы профессионал, резюме, опыт и знания которого заинтересовали работодателя.
И еще одна рекомендация от экспертов rabota.ua: постоянно совершенствуйте и повышайте свой уровень иностранных языков. Жизнь непредсказуема – и порой дает нам уникальные и неожиданные возможности. И нужно быть готовым их использовать.