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Ученые придумали, как худеть от сладостей | Фото: Thinkstock31.05 02:34   MIGnews.com

Ученые придумали, как худеть от сладостей

Ученые из Японии выделили вещество, которое ускоряет обмен веществ, снижает калорийность сладостей и заставляет работать их как жиросжигатели.

Японские ученые придумали, как выделить экстракт из перца чили, чтобы он не был горьким. Недавно в жгучем перце выделили вещество капсаицин. Оно оказалось очень разносторонним: и утоляет боль, блокируя передачу нервно-болевых импульсов, и ускоряет обмен веществ, то есть помогает сжигать лишние жиры и перерабатывать углеводы в энергию.

Так вот с этого самого капсаицина выделили новое вещество - дигидрокапсиат (DHC), который не имеет вкуса и запаха. Его-то и начали добавлять в десерты, чтобы не только снизить их калорийность, но и заставить сладости - по сути - работать жиросжигателями.

DHC уже продается в качестве пищевых добавок в США и Японии. Британские эксперты на сегодняшнем этапе исследований также признали этот капсиноид безопасным.

Правда, для промышленных целей производить DHC планируется химическим путем. Его в натуральном перце так мало, что пришлось бы засадить плантациями чили полмира, сообщает TheMedGuru.com.
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