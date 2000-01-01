30.05 12:23 MIGnews.com

Рост арабского населения в Иерусалиме снижается

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Согласно данным новых исследований, население в Иерусалиме неуклонно росло с 1967 года, в то время как рост арабского населения в других городах неуклонно снижается."Еврейское население - это, конечно, большинство, и хотя это большинство уменьшается, темпы этого процесса замедляются. Теперь мы находимся в состоянии, когда изменения становятся очень маленькими", - сказал Яир Ассаф-Шапира, исследователь Иерусалимского института исследований Израиля.Ассаф-Шапира также рассказал о возможности арабского большинства в Иерусалиме, заявив, что "этот вопрос был очень популярен около 5-10 лет назад. Я думаю, что до тех пор, пока эта тенденция станет более определенной, вы сможете увидеть, что число детей на мать в арабском сообществе резко сокращается из-за модернизации, образования и других факторов"."Я думаю, что вопрос о том, когда Иерусалим потеряет свое еврейское большинство, и что нужно сделать для того, чтобы предотвратить это, - вопросы, которые привели в прошлом к созданию больших районов и аннексии, - постепенно теряет основу", - добавил он."Мы обычно думаем о Иерусалиме как о городе, в котором много ультраортодоксальных евреев и арабов, и поэтому должны иметь высокий коэффициент рождаемости, но когда мы фактически сравниваем его с остальной частью страны, мы видим, что население Иерусалима в отличие от остальной части страны остается неизменным с 1967 года", - подчеркивается в сообщении.