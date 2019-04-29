30.04 17:41 MIGnews.com
Мусульманская модель в буркини в журнале Sports Illustrated
Американская супермодель кенийско-сомалийского происхождения Халима Аден станет первой женщиной, надевшей хиджаб и буркини в выпуске купальников Sports Illustrated, сообщает The New York Times
.
Халима Аден стала первой в истории журнала моделью, которая не стала раздеваться для съемок Девушка поучаствовала в фотосессии на живописном кенийском пляже, представ перед зрителем в хиджабе.
Аден назвала себя «малышкой буркини» в видео, опубликованном в Твиттере журналом, и назвала свое появление в «Sports Illustrated» «сбывшейся мечтой».
«Дамы, все возможно», - написала Аден в Instagram.
Модель родилась в лагере беженцев Какума на северо-востоке Кении и переехала в Соединенные Штаты, когда ей было 7 лет.
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