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Мусульманская модель в буркини в журнале Sports Illustrated 30.04 17:41   MIGnews.com

Мусульманская модель в буркини в журнале Sports Illustrated

Американская супермодель кенийско-сомалийского происхождения Халима Аден станет первой женщиной, надевшей хиджаб и буркини в выпуске купальников Sports Illustrated, сообщает The New York Times.

Халима Аден стала первой в истории журнала моделью, которая не стала раздеваться для съемок Девушка поучаствовала в фотосессии на живописном кенийском пляже, представ перед зрителем в хиджабе.




Аден назвала себя «малышкой буркини» в видео, опубликованном в Твиттере журналом, и назвала свое появление в «Sports Illustrated» «сбывшейся мечтой».

«Дамы, все возможно», - написала Аден в Instagram.

Модель родилась в лагере беженцев Какума на северо-востоке Кении и переехала в Соединенные Штаты, когда ей было 7 лет.


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