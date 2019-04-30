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Шри-Ланка: снят запрет с использования соцсетей 30.04 14:51   MIGnews.com

Шри-Ланка: снят запрет с использования соцсетей

Президент островного государства Шри-Ланка Майтрипала Сирисена подписал указ о снятии запрета на использование социальных сетей и мессенджеров после пасхальных терактов 21 апреля.

Граждан Шри-Ланки призвали быть ответственными и внимательными, поскольку в государстве все еще сохраняется вероятность повторных терактах со стороны мусульманских террористических организаций.

Американская разведка сегодня информировала правительство Шри-Ланке о вероятных повторных терактах, пишет News First.

После пасхальных терактов на Шри-Ланке издали указ, которым запрещается носить одежду, в частности головные уборы, закрывающие лицо.


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