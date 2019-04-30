30.04 14:51 MIGnews.com
Шри-Ланка: снят запрет с использования соцсетей
Президент островного государства Шри-Ланка Майтрипала Сирисена подписал указ о снятии запрета на использование социальных сетей и мессенджеров после пасхальных терактов 21 апреля.
Граждан Шри-Ланки призвали быть ответственными и внимательными, поскольку в государстве все еще сохраняется вероятность повторных терактах со стороны мусульманских террористических организаций.
Американская разведка сегодня информировала правительство Шри-Ланке о вероятных повторных терактах, пишет News First
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После пасхальных терактов на Шри-Ланке издали указ, которым запрещается носить одежду, в частности головные уборы, закрывающие лицо.
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