30.04 13:26 MIGnews.com

Имущие и неимущие пожилые репатрианты

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Существуют большие различия в благосостоянии пенсионеров из алии 70- и алии 90-х годов. Пенсионеры из алии 70-х более состоятельны, чем их сверстники из алии 90-х гг.: почти все они имеют собственные квартиры, и пенсионное обеспечение у них несравненно лучше.Эти различия вызваны тем, что репатрианты 90-х годов вынуждены были оплачивать покупку и аренду жилья в тридорога по сравнению с репатриантами 70-х. Поэтому к моменту достижения пенсионного возраста у большинства репатриантов из алии 90-х гг. не остается никаких накоплений, чтобы не жить в бедности на старости лет.Имущественное состояние семьи складывается из пенсионных накоплений членов семьи, ценных бумаг и стоимости недвижимости, принадлежащей семье. Согласно данным ЦСУ Израиля среднестатистическая семья обладает состоянием в 1 млн.200 тысяч шекелей, что является седьмым показателем среди всех европейских стран.Из-за чрезвычайно высоких цен на недвижимость благосостояние израильтян оценивается выше аналогичных показателей граждан Германии и Франции.Представляет интерес найти ответ на вопрос, как соотносятся между собой имущественные состояния, которыми владеют пенсионеры-старожилы и пожилые репатрианты из СССР. Около 90% семей пенсионеров из алии 70-х и пенсионеров – старожилов обладают недвижимостью.В отличие от них у пенсионеров из алии 90-х каждая вторая семья является «бездомной» в израильском смысле слова - у них нет собственного жилья. В Древнем Риме таких граждан называли пролетариями.Из-за отсутствия финансовых средств многие пенсионеры из алии 90-х гг. не смогли купить квартиру (93.000 пенсионеров из алии-90 не имеют собственного жилья по сравнению с 3.640 пенсионеров из алии 70-х ), живут на съемном жилье ( 65.000 по сравнению с 6.760 репатриантов алии 70-х ) и в социальном жилье и домах для престарелых и в (43.700 пенсионеров по сравнению с 3.120 пенсионеров алии 70-х).Отличия в пенсионном обеспечении пенсионеров-репатриантов из алии 70-х и 90-х гг. оказались еще более драматичными. У репатриантов алии 70-х пенсия равна в среднем 5.604 шекелей. Она почти в 3 раза больше, чем у пенсионеров из алии 90-х ( в среднем - 1,963 шек шек ).Среди тех, кто приехал в Израиль с алиёй 1970-х гг., пенсию получают 52% пожилых репатриантов (27.000 пенсионеров) , а среди пенсионеров алии 90-х гг. менее 13 %.(24.000 человек).Таким образом, пожилые репатрианты из алии 70-х и 90-х годов. оказались в противоположных социальных группах те пенсионеры , кто приехал в Израиль с алией 70-х , благополучны, потому что обеспечены достойной пенсией и жильем.Пенсионеры из алии 90 -х гг. в большинстве своем оказались в положении неимущих нуждающихся граждан: они не имеют пенсионного обеспечения, живут ниже черты бедности получают соцнадбавку к пособию по старости и ограничены в возможности иметь на своем банковском счету более 51.880 шекелей на семейную пару и 34.500 шекелей на одного пенсионера.Большие отличия в благосостоянии пенсионеров из алии 70-х гг. и 90-х гг. вызваны тем, что.репатрианты 90-х гг. вынуждены были для решения своей жилищной проблемы в тридорога оплачивать крышу над головой. Конечно определенный вклад в эти различия внесли небольшие зарплаты репатриантов в условиях массовой алии 90-х гг., а также меньший по сравнению с репатриантами алии 70- гг. стаж работы в Израиле.Имеется много свидетельств того, что правительство и Банк Израиля были заинтересованы в росте цен на покупку и аренду жилья, поскольку это приводило к большим дополнительным вливаниям в госбюджет (более 30 млрд.шек в год), к привлечению иностранного капитала и инвесторов на рынок недвижимости.Правительство препятствовало всему, что могло затормозить рост цен на недвижимость. Следовательно, государство несёт прямую отвественнность за массовую бедность среди пенсионеров алии 90-х, за отсутствие у них пенсионного обеспечения и за то, что десятки тысяч семей пенсионеров из алии 90-х по 15-20 лет живут на съемном жилье и отдают значительную часть своего пособия по старости за его аренду.Чтобы улучшить жизнь пожилых репатриантов, пенсионеров- пролетариев, необходимо добиваться консолидации по этому вопросу различных общественных организаций, представляющих общину выходцев из бывшего СССР. Это будет содействовать увеличению размера минимального дохода пожилых граждан до 70% минимальной зарплаты, чего добивается партийная фракция НДИ в Кнессете, а также ускорит утверждение кабинетом министров программы улучшения условий жизни пенсионеров- репатриантов, представленной 16.09.2018 министерством алии и интеграции на утверждение правительства.Александр Берман, президент Движения «Хазит аКавод».(«За достойное будущее»)