Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Кейт Миддлтон награждена почетным орденом 01.05 02:04   MIGnews.com

Кейт Миддлтон награждена почетным орденом

Королева Великобритании Елизавета II наградила герцогиню Кембриджскую Кейт Миддлтон орденом по случаю восьмилетней годовщины ее свадьбы с принцем Уильямом, проинформировали в пресс-службе королевской семьи.

Герцогиня Кембриджская стала дамой Большого Креста Королевского Викторианского ордена, что эквивалентно званию рыцаря.

"Решения о присуждении Королевского Викторианского ордена принимает королева лично, орден присуждается за службу монарху", — говорится в сообщении.

Королевский Викторианский орден (The Royal Victorian Order) - рыцарский орден, учрежденный 21 апреля 1896 года королевой Викторией. Орден состоит из пяти классов: рыцарь или дама Большого креста (GCVO); рыцарь- или дама-командор (KCVO or DCVO); командор (CVO); лейтенант (LVO); член (MVO). Членство жалуется оказавшим монарху личные услуги.

Знак ордена представляет собой мальтийский крест, покрытый белой эмалью. На медальоне красной эмали золотой вензель королевы Виктории "V", "R" и "I" (Виктория - Королева Императрица), по синему ободку медальона - девиз "VICTORIA". Медальон венчает корона святого Эдуарда.

Ранее Кейт Миддлтон была удостоена Королевского семейного ордена королевы Елизаветы II. Этом награда, присуждаемая королевой в знак личного уважения женщинам-членам королевской семьи.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
01:10
Власти Сингапура введут ограничения в интернете
23:24
Париж и Рим забудут о разногласиях ради Леонардо да Винчи
22:22
Жуки-короеды уничтожают европейские леса
21:59
Ларри Кинг госпитализирован с сердечным приступом
21:38
Нетаниягу: Мы будем работать на благо всех граждан Израиля
21:23
Тамар Зандберг: крах левых - на совести газеты Гаарец
21:08
Автомобиль правительства наехал на протестующих Венесуэлы
20:36
Венесуэла: власти повысили минимальную зарплату в 2 раза
20:33
Депутат Кнессета: мы клянемся сражаться за палестинцев
20:25
Кресло не поменяли: депутат Хаимович сидит на тряпочке
19:44
Подготовка к Eurovision: ЦАХАЛ развертывает ПРО
19:41
Египетский суд вынес приговор финансисту “Братьев-мусульман”
19:21
Работники ЕНФ-ККЛ поддерживают переживших Холокост
18:42
Саудия предложила Аббасу $10 млрд за принятие “сделки века”
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus