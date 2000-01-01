Кейт Миддлтон награждена почетным орденом

Королева Великобритании Елизавета II наградила герцогиню Кембриджскую Кейт Миддлтон орденом по случаю восьмилетней годовщины ее свадьбы с принцем Уильямом, проинформировали в пресс-службе королевской семьи.
Герцогиня Кембриджская стала дамой Большого Креста Королевского Викторианского ордена, что эквивалентно званию рыцаря.
"Решения о присуждении Королевского Викторианского ордена принимает королева лично, орден присуждается за службу монарху", — говорится в сообщении.
Королевский Викторианский орден (The Royal Victorian Order) - рыцарский орден, учрежденный 21 апреля 1896 года королевой Викторией. Орден состоит из пяти классов: рыцарь или дама Большого креста (GCVO); рыцарь- или дама-командор (KCVO or DCVO); командор (CVO); лейтенант (LVO); член (MVO). Членство жалуется оказавшим монарху личные услуги.
Знак ордена представляет собой мальтийский крест, покрытый белой эмалью. На медальоне красной эмали золотой вензель королевы Виктории "V", "R" и "I" (Виктория - Королева Императрица), по синему ободку медальона - девиз "VICTORIA". Медальон венчает корона святого Эдуарда.
Ранее Кейт Миддлтон была удостоена Королевского семейного ордена королевы Елизаветы II. Этом награда, присуждаемая королевой в знак личного уважения женщинам-членам королевской семьи.