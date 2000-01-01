Говорить на иврите, чтобы жить

Снисходительное ухмылки, добродушное сожаление местных жителей, низкая оплата труда и постоянный жизненный дискомфорт — все это неизменные спутники нелегкой жизни нового репатрианта. Работодатели вас как будто не замечают, а агентства по поиску рабочих мест предлагают только грязную, тяжелую, унизительную работу, разводя руками, «а что вы хотели»?
А вы хотели достойной комфортной жизни, наконец. Но и сейчас, после всех пережитых мытарств - подготовки к репатриации и сама репатриация - она вам не доступна! Это означает одно - вы - «оле хадаш» без знания иврита! Ваша жизнь тяжела и безрадостна.
А что же вам предлагает новое общество в этой ситуации? В лучшем случае - снисходительное добродушие. У вас нет возможности получать новости из первоисточника, вы не в состоянии читать израильские газеты, интернет прессу, даже объявление на заборе вам прочитать и то не по силам. Любой невежда, свободно говорящий на иврите, будет обходить вас на жизненных виражах, и ситуация эта не скоро изменится.
Выход один — изучение языка иврит, и, соответственно, посещение ульпана. Но все было бы слишком гладко в жизни нового репатрианта, если бы проблема решалась так просто. Нужно хорошо понимать, что вам будет предложено в государственном ульпане и какие задачи решает это учреждение.
Вы, наверное, слышали, как люди тратили силы и время, посещая государственный ульпан, но в конце концов, часто оставались ни с чем: бесплатный ваучер потрачен, «корзина» закончилась, иврита как не было, так и нет. Дорога одна — на завод и тяжкий труд чернорабочего до старости. Или есть другой вариант: работы «на никайоне» или в качестве «метапелет», которые тоже легкими и чистыми не назовешь.
Давайте разберемся, что же происходит с изучением языка иврит.
Государство Израиль заботливо профинансировало ваше обучение и интеграцию в новое общество, у вас есть право на обучение в государственном ульпане. Стоит отметить, что финансирование производится из государственного бюджета, то есть из денег налогоплательщиков – наших с вами средств.
Поэтому мы просто обязаны понимать причины десятилетиями длящегося «провала» израильских курсов иврита под названием «ульпан»:
- Вас пытаются обучить в перенасыщенных классах, где обучается более 20-30-40 человек (при мировом стандарте эффективного обучения языку в группе 8-12 человек).
- Выходцев из разных стран, говорящих на различных языках, собирают в одну аудиторию: русскоговорящих, французов, американцев, эфиопов, грузин! А ведь у нас совершенно разный языковой опыт, культура и восприятие нового материала, поэтому обучение проходит тяжело и неэффективно.
- Единственный способ обратиться к разноязыкой аудитории – это набрать ивритоговорящих преподавателей, и, честно говоря, зачастую, весьма низкой квалификации. Для «оле хадаш» сойдет и так!
- Ульпаны предлагают напряженный график ежедневных занятий, потому что организаторы не задумались о том, что вам нужно решать огромное количество бытовых проблем, зарабатывать на хлеб насущный и строить новую жизнь.
- Мотивы понятны: быстрая прокрутка групп, широкий охват аудитории, и соответственно, быстрое получение субсидирования для новых учеников.
- Говорить о том, что кто-то будет регулярно и скрупулёзно проверять ваше домашнее задание, не приходится. А уж об индивидуальном подходе к ученику в ульпанах никто даже не задумывался...
- Большое количество учебного времени отводится изучению религиозных и светских праздников и истории, которые вам, возможно, на данном этапе совершенно неинтересны. Ведь эта информация находится в открытом доступе. Заинтересовался – читай на удобном языке. Вам нужен Иврит и только Иврит! Разговорный иврит, чтение, письмо, грамматика. Вы хотите говорить на иврите свободно и жить понимая окружающих.
Вы хотите, чтобы вас воспринимали как достойных умных людей, которыми вы привыкли себя считать. Но в результате разрываетесь между свалившимися бытовыми проблемами и ульпаном, а взамен потраченного времени зачастую получаете полуквалифицированных преподавателей и переполненные классы – ликвидацию безграмотности.
Единственный способ побороть порочную систему государственного «как бы обучения языку» есть! И он легко достижим – это новейший государственный эксперимент - бесплатные частные курсы изучения языка иврит в малых группах, которые оплачивает государство Израиль репатриантам, находящимся в Израиле до 18 месяцев.
К сожалению, об этом варианте обучения языку иврит мало рассказывают в прессе и мало рекламируют, а именно этот путь был предложен специалистами Министерства Абсорбции для решения важной проблемы репатрианта – знания языка страны Израиль.
В 2015 году Министерство абсорбции провело конкурс среди частных учебных центров и выбрало лучших. Этим центрам было предложено стать альтернативой государственному ульпану и обучать репатриантов ивриту в ином ключе, руководствуясь современной философией изучения языка.
Программа получила название «Ваучер на изучение языка Иврит».
Пройти обучение совершенно бесплатно по программе Ваучер можно в частном учебном центре Specter, преподающем иврит новым репатриантам уже более 27 лет в большинстве крупных городов Израиля. Преподаватели на первой же встрече определят ваш уровень знаний. Далее каждому кандидату подбирают подходящий режим занятий, причем предлагаются 3 варианта обучения (утро, день, вечер) по 2-3 раза в неделю. График гибкий и комфортный. Место и график занятий выбирает кандидат!
- В рамках программы обучения «Ваучер» (от 150 до 320 часов) Specter предложит ученикам интенсивную программу «алеф», бет», «гимель» и для продвинутых уровней - «далет»,«хей» и «вав».
- Количество учеников в группах от 4 до 8! Никаких переполненных классов и измученных большими группами учителей. Да здравствует индивидуальный подход!
- Учителя профессионально владеют не только ивритом, но и русским, и английским языком. А главное, они не понаслышке знакомы с менталитетом русскоговорящей аудитории. На продвинутых уровнях работают ивритоговорящие преподаватели.
- Преподаватели в программе «Ваучер» - профессионалы с педагогическим образованием и опытом работы.
- Занятия проходят в комфортных классах, оборудованных современной техникой: компьютерами, проекторами, наушниками и пр.
- Ученики получают 4 авторских учебника ведущего преподавателя Владимира Сапиро УЦ Specter (в соответствии с уровнями знания) и аудиодиски.
- Еще в далеком 1992 году в программу обучения в Specter была введена «Мнемоника»: курс быстрого запоминания слов на иностранном языке (автор - академик Гарибян). Преподаватели психологи передают ученикам методику быстрого запоминания новых слов на любом языке. В дальнейшем, ученики, прослушавшие курс, успешно используют эту методику при запоминании новых слов на языке иврит и на других языках.
Дорогие репатрианты!
Без знания иврита жизнь в Израиле темна и бесперспективна. Сделайте все, чтобы войти в новую жизнь быстро и успешно. Станьте интегральной частью общества, говорите на его языке и получайте радость от жизни!
Получить информацию и проверить права на обучение в новой программе «Ваучер» можно по телефону 1800-800-500.