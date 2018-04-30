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КНДР перейдет в один часовой пояс с Южной Кореей | Фото:01.05 06:23   MIGnews.com

КНДР перейдет в один часовой пояс с Южной Кореей

Парламент Северной Кореи принял решение с субботы, 5 мая, перейти в один часовой пояс с Южной Кореей.

Об этом в понедельник, 30 апреля сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) со ссылкой на Yonhap.

Ранее сообщалось, что КНДР переведет часы на 30 минут вперед для синхронизации времени с Южной Кореей, о чем со ссылкой на заявление лидера КНДР Ким Чен Ына сообщал пресс-секретарь президента Южной Кореи Юн Ен Чан.

По данным агентства, такое заявление лидер Северной Кореи сделал на двустороннем саммите 27 апреля.

По словам северокорейского лидера, перевод часов является "первым практическим шагом к национальному примирению и единству. Поскольку именно мы меняли стандарт времени, мы и вернемся к оригинальному времени".

Напомним, по решению руководства КНДР в 2015 году была введена разница во времени, чтобы в Пхеньяне было "свое особое время".
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