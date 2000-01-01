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В Лондоне остановки стали `вкусным искушением` 01.05 00:17   MIGnews.com

В Лондоне остановки стали "вкусным искушением"

В британской столице на некоторых остановках общественного транспорта можно почувствовать аромат шоколадного пирога. На остановках развешены плакаты, издающий приятный аромат пирога с шоколадной начинкой.

Так, создатели рекламной кампании решили привлечь внимание к книге вегетарианских рецептов The Bosh. Сообщается, что кампанию запустило издательство HarperCollins совместно с агентством MediaCom.

Проходя мимо остановки, которая "пахнет", аромат шоколадного пирога с плаката "будет щекотать вкусовые рецепторы (веганские и не только) целевой аудитории". Особенно, когда люди голодные возвращаться с работы домой, так можно привлечь аудиторию и получить хорошую выручку за книги.
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