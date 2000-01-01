01.05 00:13 MIGnews.com

Ветеринары призывают не разводить вислоухих кошек

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Британские ветеринары обратились к заводчикам кошек скоттиш-фолд (шотландская вислоухая) прекратить разведение этой породы из-за угрозы здоровью животных.Данная порода зародившийся в Шотландии в 60-х годах прошлого века, благодаря геннетической мутации, которая и привела к специфической форме их ушей, которые загнуты вперед и вниз.В Британской ветеринарной ассоциации утверждают, что это может сопутствовать неизлечимым хроническим болезням и страданиям домашних питомцев.В частности, гены, отвечающие за вислоухость, способствуют и развитию артрита.