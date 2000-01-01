Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Ветеринары призывают не разводить вислоухих кошек | Фото: Thinkstock01.05 00:13   MIGnews.com

Ветеринары призывают не разводить вислоухих кошек

Британские ветеринары обратились к заводчикам кошек скоттиш-фолд (шотландская вислоухая) прекратить разведение этой породы из-за угрозы здоровью животных.

Данная порода зародившийся в Шотландии в 60-х годах прошлого века, благодаря геннетической мутации, которая и привела к специфической форме их ушей, которые загнуты вперед и вниз.

В Британской ветеринарной ассоциации утверждают, что это может сопутствовать неизлечимым хроническим болезням и страданиям домашних питомцев.

В частности, гены, отвечающие за вислоухость, способствуют и развитию артрита.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
01:12
4 из 10 французов не видят достойного кандидата в президенты
23:14
Эдвард Сноуден награжден премией за вклад в свободу слова
22:41
Запуск Falcon 9 перенесен менее чем за минуту до старта
21:51
СМИ: в Лондоне готовятся два теракта
21:27
Египет призывает США быть более активными в мирном процессе
20:58
Ирак: из рабства ISIS освобождены десятки езидов
19:29
Эрдоган не исключает новых атак против курдов в Ираке и САР
19:05
Дэвид Кэмерон купил сарай, где собирается писать мемуары
18:20
В Стамбуле застрелили главу иранского телеканала
17:55
ХАМАС встал на защиту Северной Кореи
16:52
Власти Турции назвали причину блокировки "Википедии"
16:29
Хотовели ждет, когда Трамп объявит о переносе посольства
15:51
Глава генштаба Ирака поклялся освободить Мосул в мае
15:05
Cellcom меняет правила игры
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus