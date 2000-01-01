30.04 13:32 MIGnews.com

Эрдоган запретил турецкую "Любовь с первого взгляда"

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В рамках режима ЧП, который в Турции ввели после прошлогодней попытки переворота, под предлогом безнравственности власти республики запретили телевизионные шоу знакомств."В программах радио и ТВ не может быть места поиску супругов, друзей, а также рекламе и маркетингу этих программ. Надо поощрять программы и сериалы, направленные на принципы семейных ценностей, нравственного воспитания детей и молодежи в соответствии с разработками министерства семьи и социальной политики", — сообщается в одном из двух постановлений правительства, опубликованных в официальном вестнике Resmi Gazete 29 апреля.Другим постановлением правительство уволило более 3,9 тысячи госслужащих, которых заподозрили в связях с политическим врагом президента Эрдогана, проповедником Фетхуллахом Гюленом. Из них – более 1 тысячи военных, 1,1 тысячи сотрудников Минюста, 500 ученых. Также было объявлено о закрытии СМИ и 14 неправительственных организаций.