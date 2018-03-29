Найдена гора, величие которой, покоится в земле

В городском уезде Шоугуан (восток Китая) была найдена так называемая гора, которая вероятно является самой низкой в мире. На первый взгляд это самый обычный камень, его высота - 0,6 м и ширина - 1,24 м, но жители говорят, что это гора и название ее - Цзин. Подняться на нее можно всего в один шаг.
Знают о горе несколько веков, но западные СМИ не так давно узнали о маленьком чуде. Гора уходит под землю как минимум на 48 м, а на поверхности Земли видна только ее вершина, пишет Esoreiter.
Бытует мнение, что люди пытались докопаться до ее основания, но ничего не вышло. Местные утверждают, что Цзин должна была стать большой и прекрасной возвышенностью, но женщина оскорбила гору и та перестала расти вверх, а даже ушла вглубь земли.
Местные власти охраняют Цзин - туристам запрещено проводить вокруг горы раскопки или отламывать от нее кусочки на память. Гора является популярной достопримечательностью.