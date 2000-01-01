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Playboy удалили из Facebook из-за скандала | Фото: Pat Loika/Flickr31.03 05:22   MIGnews.com

Playboy удалили из Facebook из-за скандала

На фоне скандала с утечкой данных миллионов пользователей Facebook, который возмутил общественность по всему миру, администрация компании Playboy удалила аккаунты журнала из соцсети.

"Недавние новости касательно безответственного обращения с пользовательскими данными в Facebook убедили нас приостановить использование платформы в настоящее время", - цитирует издание The Verge официальное заявление Playboy.

В общей сложности различные страницы самого популярного мужского издания насчитывали в общей сложности около 25 миллионов подписчиков.

"Мы не хотим подвергать их риску, связанному с используемой Facebook практикой", - утверждают в Playboy.
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