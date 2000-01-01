31.03 03:39 MIGnews.com

Арнольда Шварценеггера прооперировали на сердце

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Голливудскому актеру и бывшему губернатору Калифорнии Арнольду Шварценеггеру провели экстренную операцию на сердце.Как сообщает TMZ, врачи лос-анджелесского медцентра Седарс-Синай заменили ему катетерный клапан. При этом во время процедуры они столкнулись с осложнениями, однако в результате все закончилось положительно.Длившуюся несколько часов операцию проводили на открытом сердце. Издание отмечает, что на данный момент Шварценеггер находится в стабильном состоянии.Стоит отметить, что в 1997 году ему уже меняли клапан аорты.