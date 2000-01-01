Арнольда Шварценеггера прооперировали на сердце

Голливудскому актеру и бывшему губернатору Калифорнии Арнольду Шварценеггеру провели экстренную операцию на сердце.
Как сообщает TMZ, врачи лос-анджелесского медцентра Седарс-Синай заменили ему катетерный клапан. При этом во время процедуры они столкнулись с осложнениями, однако в результате все закончилось положительно.
Длившуюся несколько часов операцию проводили на открытом сердце. Издание отмечает, что на данный момент Шварценеггер находится в стабильном состоянии.
Стоит отметить, что в 1997 году ему уже меняли клапан аорты.