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Арнольда Шварценеггера прооперировали на сердце | Фото: Gage Skidmore/Flickr31.03 03:39   MIGnews.com

Арнольда Шварценеггера прооперировали на сердце

Голливудскому актеру и бывшему губернатору Калифорнии Арнольду Шварценеггеру провели экстренную операцию на сердце.

Как сообщает TMZ, врачи лос-анджелесского медцентра Седарс-Синай заменили ему катетерный клапан. При этом во время процедуры они столкнулись с осложнениями, однако в результате все закончилось положительно.

Длившуюся несколько часов операцию проводили на открытом сердце. Издание отмечает, что на данный момент Шварценеггер находится в стабильном состоянии.

Стоит отметить, что в 1997 году ему уже меняли клапан аорты.
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