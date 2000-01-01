30.03 17:24 MIGnews.com

Папа Римский: ада нет

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В Ватикане очередной скандал – в самом тиражируемом издании Италии La Repubblica вышло интервью с Папой Римским Франциском, в котором он перечеркнул один из основополагающих постулатов христианства – наличие Ада и Рая."Ваше Святейшество, на нашей предыдущей встрече вы сказали мне, что в определенный момент наш вид исчезнет и Бог создаст новые виды. При этом вы никогда не говорили о душах умерших во грехе и отправившихся в Ад, обреченных на вечное страдание, но говорили о добрых душах, которые будут созерцать Бога во веки веков. Но как насчет плохих душ? Как их накажут?" – задал вопрос интервьюер, 93-летний журналист Эудженио Скальфари."Они не будут наказаны. Раскаявшиеся получают прощение Бога и окажутся среди тех душ, что будут вечно его созерцать, а не раскаявшиеся не смогут получить прощения и исчезнут. Нет ада, есть исчезновение греховных душ", - якобы ответил понтифик."Якобы" потому что известный атеист Скальфари пользуется достаточно одиозной репутацией – во время интервью он не пользуется не только диктофоном, но даже ручкой. Поскольку он составляет интервью по памяти, после публикаций его интервью с предыдущими понтификами журналиста неоднократно обвиняли в перекручивании сказанного.Этот раз не стал исключением. В Ватикане уже опровергли информацию об интервью, заявив, что это была лишь личная беседа. Кроме того, в пресс-службе Святого Престола утверждают, слова Франциска были истолкованы неверно."То, о чем сообщает автор в сегодняшней статье, является результатом его письменной реконструкции произнесенного Папой и не есть цитатой. Приведенное в вышеупомянутой статье нельзя рассматривать как верную транскрипцию слов Святого Отца", - говорится в опубликованном заявлении.