30.03 15:24 MIGnews.com
"Отца" пирамиды МММ хотят похоронить в космосе
Российская компания SpaceWay предложила свой креативный вариант организации похорон создателя МММ Сергея Мавроди, об этом сообщается на официальном портале компании.
В сообщении сказано, что родственникам SpaceWay предлагает совершенно бесплатно проводить в последний путь Сергея Пантелеевича, и не просто так, а развеяв его прах в космосе.
Прах Мавроди хотят поместить в капсулу и поднять на 30 км. После этого, прах будет развеян во Вселенной.
Напомним Mignews сообщал, Мавроди скончался на 63-м году жизни 26 марта в Москве
. Причиной смерти бизнесмена стал сердечный приступ. Ранее стало известно, что похороны Мавроди не смогут провести ранее 2 апреля.
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