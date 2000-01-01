Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









`Отца` пирамиды МММ хотят похоронить в космосе 30.03 15:24   MIGnews.com

"Отца" пирамиды МММ хотят похоронить в космосе

Российская компания SpaceWay предложила свой креативный вариант организации похорон создателя МММ Сергея Мавроди, об этом сообщается на официальном портале компании.

В сообщении сказано, что родственникам SpaceWay предлагает совершенно бесплатно проводить в последний путь Сергея Пантелеевича, и не просто так, а развеяв его прах в космосе.

Прах Мавроди хотят поместить в капсулу и поднять на 30 км. После этого, прах будет развеян во Вселенной.

Напомним Mignews сообщал, Мавроди скончался на 63-м году жизни 26 марта в Москве. Причиной смерти бизнесмена стал сердечный приступ. Ранее стало известно, что похороны Мавроди не смогут провести ранее 2 апреля.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
16:14
Ольмерт не желает Нетаниягу оказаться в тюрьме
13:53
Компания Tesla отзывает Model S
13:26
Лидер ХАМАСа: это начало "возвращения палестинцев"
13:21
Британия сократит нацзатраты – вводит штрафы за сквозняки
12:50
Турция: жуткая авария с участием автобуса
12:17
Юлия Скрипаль уже ест и пьет
12:17
Палестинцы участвуют в "Марше Миллионов", есть раненные
11:55
Подростки хотели принести в жертву козла на Храмовой горе
11:43
Ципи Хотовели: мы переместим больше посольств в Иерусалим
10:58
Турция отвергла предложение Макрона о диалоге с курдами
10:44
Крушение воздушного шара в Австралии: пострадали 11 человек
09:50
Гутерриш рассказал, что спровоцирует начало холодной войны
09:42
Гринблатт: ХАМАС поощряет "враждебный марш"
08:55
ЦАХАЛ открыл огонь по нарушителям границы
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus