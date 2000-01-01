Стюардессы Cathay Pacific смогут носить штаны

Стюардессам авиалиний Гонконга Cathay Pacific разрешили носить брюки, после того, как они выиграли четырехлетний спор. Женщины жаловались, что в коротких юбках им неудобно, особенно им не комфортно, когда они складывают вещи в высокие шкафы или едут в общественном транспорте до и после работы.
Тем не менее, такие изменения не скоро станут реальностью, ведь компания должна обновить служебную форму. В профсоюзе говорят, что такой апгрейд униформы может длиться три года.
Как известно, правило ношения юбок существует с момента основания Cathay Pacific в 1946 году, пишет time.
Женщины-члены экипажа обратились с просьбой изменить рабочую форму еще четыре года назад, ведь по их мнению, юбки могут спровоцировать сексуальные домогательства.
Cathay Pacific выполняет регулярные пассажирские и грузовые перевозки за 114 направлениям по всему миру.