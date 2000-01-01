30.03 11:15 MIGnews.com

Фасоны женских брюк: особенности выбора

Изначально брюки были созданы для представителей сильного пола, но сегодня многие девушки и женщины носят брюки, так как в них удобно, комфортно и красиво. При помощи правильно подобранного фасона брюк, огромный выбор которых предлагает бифри каталог, можно подчеркнуть прелести своей фигуры или же наоборот скрыть имеющиеся недостатки. Плюс ко всему брюки можно сочетать практически с любым верхом. Это может быть блуза, обтягивающий свитер, классический пиджак, топ и прочее.

Особенности и фасоны брюк Befree

Среди девушек популярностью пользуются брюки российского бренда Befree, который специализируется на пошиве модной одежды для женщин и мужчин. Классической моделью являются женские брюки с зауженными штанинами, специально созданные для активных и деловых женщин, для которых комфорт и удобство имеют первостепенное значение. Изделия изготавливаются из высококачественных и синтетических материалов, среди которых следует отметить:



акрил;



хлопок;



лайкру;



вискозу.



Благодаря широкой размерной сетке каждая женщина сможет подобрать под свою фигуру самый подходящий размер брюк, особенностью которых являются штанины, облегающие снизу. При этом фасон может быть разным:



обтягивающие или широкие;



стандартные брюки или укороченные.



Изделия российского бренда Befree позволяют скрыть недостатки фигуры и придают женщинам элегантности. В качестве декора производитель использует застежки, заклепки, драпировку, стрелки, металлические элементы и накладные карманы.

Правила выбора женских брюк

При выборе одежды следует обращать внимание на тип своей фигуры. Так, высоким и стройным девушкам с модельной внешностью подходит любая модель брюк с узкими штанинами:



бананы;



скинни;



галифе.



По мнению дизайнеров, облегающие брюки лучше носить дамам с идеальными пропорциями фигуры, а что касается остальных женщин, то им классический вариант брюк следует носить под высокий каблук или шпильку. Кроме стильных брюк Befree, богатый ассортимент которых представлен на страницах сервиса «Явитрина», где также можно найти информацию о скидках и недорогих покупках, девушки нередко выбирают брюки от торговой марки love republic. Более подробная информация о женской одежде от этого бренда представлена в статье «Лучшая одежда для стильных женщин от love republic».

Самым лучшим вариантом брюк для дам с пышными формами являются свободные в бедрах модели. С их помощью можно подчеркнуть линию талии и при этом скрыть недостатки своей фигуры. Такой фасон женских брюк, которые предлагает бифри каталог, придадут дамам с выдающимися прелестями стройности и эффектности.

Что касается женщин с лишним весом, то им следует обращать внимание на брюки свободного кроя. Если выбор все-таки падает на зауженные брюки, то в этом случае следует быть предельно внимательной. Отличным вариантом считаются изделия с высокой посадкой длиной 7/8. Подобрать стильные брюки по доступной стоимости поможет сервис Yavitrina, на страницах которого имеется большой выбор разных брюк и другой женской одежды, которая позволит создать неповторимый образ и стать еще привлекательнее.

Подбираем брюки в зависимости от типа фигуры

Практически каждая женщина стремится к тому, чтобы иметь тип фигуры «песочные часы», при котором параметры тела составляют 90-60-90. Дамам с такими пропорциями подходят практически все фасоны брюк, но лучшими считаются прямые классические брюки, зауженные модели, а также клеш от бедра. Сервис Yavitrina предлагает богатый выбор женских брюк разного фасона, причем по самым низким ценам. Здесь вы сможете подобрать одежду под любой тип фигуры.

Что касается девушек с грушевидной фигурой, то им подходят прямые брюки без стрелок и плиссировки. Они могут быть слегка расклешенные от колена. Лучше всего покупать изделия из плотной ткани, которая будет хорошо держать форму. Выбрать стильные брюки дамам с типом фигуры «яблоко» поможет бифри каталог, в котором представлены модели для всех дам, независимо от их роста, веса и телосложения.

Поделиться

Все по теме