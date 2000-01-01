31.03 01:27 MIGnews.com

Бен Аффлек сделал татуировку и врал, что она ненастоящая

Ben Affleck’s back tattoo looks like it was ALSO directed by Zack Snyder pic.twitter.com/Nz3wK0bNZ7 — Chase Mitchell (@ChaseMit) 19 марта 2018 г.

Ben Affleck — Massive Back Tattoo Is the Real Deal!!! (PHOTOS) https://t.co/2x9EHNmGvl pic.twitter.com/xvhNFvdV5T — Celeb Newz (@celebsnews12) 14 декабря 2015 г.

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Папарацци запечатлели голливудского актера Бена Аффлека, гуляющего по пляжу с огромной татуировкой на всю спину. В середине марта журнал People опубликовал эти снимки. Однако ранее актер утверждал, что татуировка ненастоящая и что на всего лишь нарисована для роли.Но теперь все уверенны, что Бен Аффлек всех обманул!Впервые рисунок на теле Аффлека был замечен папарацци в 2015 году. Тогда в сеть попали снимки поясницы Бена, на которой виднелась часть татуировки.Позже в сети попали фотографии со съемок фильма "Закон ночи", где артист разгуливал по съемочной площадке в накидке с открытой спиной. Тогда папарацци запечатлели его татуировку – огромного феникса.Так, в 2016 году во время промокомпании фильма "Бэтмен против Супермена", Аффлек утверждал, что татуировка на его спине ненастоящая и она нужна для фильма, в котором он принимает участие.При этом он не уточнил, в каком именно фильме снимается, но пресса поверила ему.Все прояснилось тогда, когда в период с 2017 по 2018 гг. папарацци несколько раз снимали голливудского актера на пляже, и огромный феникс, покрывающий спину, никуда не пропал.