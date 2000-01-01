Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









31.03 01:27   MIGnews.com

Бен Аффлек сделал татуировку и врал, что она ненастоящая

Папарацци запечатлели голливудского актера Бена Аффлека, гуляющего по пляжу с огромной татуировкой на всю спину. В середине марта журнал People опубликовал эти снимки. Однако ранее актер утверждал, что татуировка ненастоящая и что на всего лишь нарисована для роли.

Но теперь все уверенны, что Бен Аффлек всех обманул!

Впервые рисунок на теле Аффлека был замечен папарацци в 2015 году. Тогда в сеть попали снимки поясницы Бена, на которой виднелась часть татуировки.




Позже в сети попали фотографии со съемок фильма "Закон ночи", где артист разгуливал по съемочной площадке в накидке с открытой спиной. Тогда папарацци запечатлели его татуировку – огромного феникса.




Так, в 2016 году во время промокомпании фильма "Бэтмен против Супермена", Аффлек утверждал, что татуировка на его спине ненастоящая и она нужна для фильма, в котором он принимает участие.

При этом он не уточнил, в каком именно фильме снимается, но пресса поверила ему.

Все прояснилось тогда, когда в период с 2017 по 2018 гг. папарацци несколько раз снимали голливудского актера на пляже, и огромный феникс, покрывающий спину, никуда не пропал.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
00:55
Стюардессы Cathay Pacific смогут носить штаны
22:15
Найдена гора, величие которой, покоится в земле
21:47
Спящие счета
21:19
В Ливане разогнали митинг солидарных с палестинцами
20:31
По солдатам ЦАХАЛа открыли огонь из Газы
20:27
800 юношей и девушек – на сионистском съезде в Офакиме
20:01
В Кремле назвали пострадавших палестинцев "невинными"
19:46
ЦАХАЛ готов к любым сценариям на границе
19:20
Борис Джонсон пожелал евреям Песах самеах
18:32
"Мерец" призывает ЦАХАЛ не стрелять
18:11
Долги наши
17:24
Папа Римский: ада нет
17:02
Видео: Ципи Ливни поздравила с Песахом  
16:39
Россия наносит ответный удар
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus