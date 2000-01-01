Бен Аффлек сделал татуировку и врал, что она ненастоящая
Папарацци запечатлели голливудского актера Бена Аффлека, гуляющего по пляжу с огромной татуировкой на всю спину. В середине марта журнал People опубликовал эти снимки. Однако ранее актер утверждал, что татуировка ненастоящая и что на всего лишь нарисована для роли.
Но теперь все уверенны, что Бен Аффлек всех обманул!
Впервые рисунок на теле Аффлека был замечен папарацци в 2015 году. Тогда в сеть попали снимки поясницы Бена, на которой виднелась часть татуировки.