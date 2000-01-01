30.03 09:53 MIGnews.com

Лазерная эпиляция от Epilas — эффективно, надежно, удобно

Волосы, растущие в неподходящих местах — одна из самых неприятных женских проблем. И если гладкость подмышечной зоне, ногам и зоне бикини еще можно придать подручными способами, при помощи бритвы или домашнего эпилятора, то убрать малозаметные, но раздражающие волоски с других мест на теле гораздо труднее.

Самым инновационным способом борьбы с нежелательной растительностью считается лазерная эпиляция. Среди ее преимуществ — быстрое удаление волосков с выбранной зоны или со всего тела, абсолютная гладкость кожи и долговременный эффект до нескольких лет.

На чем основывается принцип эпиляции при помощи лазера?

Если при использовании бритвенного или механического станка для эпиляции женщины лишь срезают верхнюю часть волоса, то направленный лазерный луч разрушает саму фолликулу — соответственно, в течение очень долгого времени новым волоскам просто неоткуда расти.

Процедура проводится не один раз — требуется от четырех до десяти сеансов эпиляции с интервалами протяженностью в месяц, чтобы все волосяные луковицы в нежелательных местах были благополучно уничтожены. Однако растительность становится куда менее заметной уже после первого сеанса. А после окончания полного курса эпиляции наслаждаться чистой и гладкой кожей можно от года до восьми лет, в зависимости от индивидуальных особенностей.

Таким образом, эпиляция лазером позволяет забыть о еженедельных мучениях со станками и о болезненном удалении волосков при помощи воска или специальных кремов.

Epilas — диодная эпиляция любых зон на немецком оборудовании

Лазерная эпиляция в Москве проводится центром Epilas, расположенном в Большом Сергиевском переулке в самом центре столицы. При проведении сеансов специалистами центра используется только новейшее немецкое оборудование — лазер MeDioStar Next PRO от компании Asclepion.

Эпиляция происходит диодным способом — он отличается наибольшей эффективностью и не вызывает у пациенток болезненных ощущений в процессе сеансов. Германский диодный лазер абсолютно надежен — он справляется не только с темными, но и со светлыми или седыми волосками и подходит для любых цветовых типов кожи.

Epilas — единственный центр лазерной эпиляции в столице, который работает круглосуточно. Здесь Вы можете записаться на удаление волос в нежелательных местах действительно в любое удобное Вам время. Связаться с центром Epilas и узнать все важные вопросы можно по телефону — +7 (495) 320-20-02.

Поделиться

Все по теме