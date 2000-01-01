Лазерная эпиляция от Epilas — эффективно, надежно, удобно

Волосы, растущие в неподходящих местах — одна из самых неприятных женских проблем. И если гладкость подмышечной зоне, ногам и зоне бикини еще можно придать подручными способами, при помощи бритвы или домашнего эпилятора, то убрать малозаметные, но раздражающие волоски с других мест на теле гораздо труднее.
Самым инновационным способом борьбы с нежелательной растительностью считается лазерная эпиляция. Среди ее преимуществ — быстрое удаление волосков с выбранной зоны или со всего тела, абсолютная гладкость кожи и долговременный эффект до нескольких лет.
Если при использовании бритвенного или механического станка для эпиляции женщины лишь срезают верхнюю часть волоса, то направленный лазерный луч разрушает саму фолликулу — соответственно, в течение очень долгого времени новым волоскам просто неоткуда расти.
Процедура проводится не один раз — требуется от четырех до десяти сеансов эпиляции с интервалами протяженностью в месяц, чтобы все волосяные луковицы в нежелательных местах были благополучно уничтожены. Однако растительность становится куда менее заметной уже после первого сеанса. А после окончания полного курса эпиляции наслаждаться чистой и гладкой кожей можно от года до восьми лет, в зависимости от индивидуальных особенностей.
Таким образом, эпиляция лазером позволяет забыть о еженедельных мучениях со станками и о болезненном удалении волосков при помощи воска или специальных кремов.
Лазерная эпиляция в Москве проводится центром Epilas, расположенном в Большом Сергиевском переулке в самом центре столицы. При проведении сеансов специалистами центра используется только новейшее немецкое оборудование — лазер MeDioStar Next PRO от компании Asclepion.
Эпиляция происходит диодным способом — он отличается наибольшей эффективностью и не вызывает у пациенток болезненных ощущений в процессе сеансов. Германский диодный лазер абсолютно надежен — он справляется не только с темными, но и со светлыми или седыми волосками и подходит для любых цветовых типов кожи.
Epilas — единственный центр лазерной эпиляции в столице, который работает круглосуточно. Здесь Вы можете записаться на удаление волос в нежелательных местах действительно в любое удобное Вам время. Связаться с центром Epilas и узнать все важные вопросы можно по телефону — +7 (495) 320-20-02.