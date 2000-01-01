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30.03 23:44   MIGnews.com

90-летний ветеран войны решил стать женщиной

Бывший солдат ранее известный как Питер Дэвис, в свои 90 лет решил стать Патрицией и лишь к позднему возрасту отважился признаться в том, что он трансгендер.

Как ТСН со ссылкой Daily Mail, теперь уже, жительница Великобритании Патриция Дэвис еще в детстве поняла, что родилась не в том теле. В то время о расстройстве гендерной идентичности не было принято говорить — неудивительно, что родители Питера не восприняли его слова всерьез.

"Я с трех лет знала, что я — трансгендер. У меня была подруга по имени Патриция, и я хотела, чтобы меня звали именно так. Мама спокойно относилась к моим заявлениям. Как-то мы с ней посмотрели постановку "Питера Пэна", и я заявила, что хочу быть феей. Ей это не показалось странным", — рассказала Патриция Дэвис.

Однако официально сменить пол Патриция решила лишь в прошлом году — врачи назначили ей гормональную терапию, но об операциях пока речь не идет.

Все это время она боялась, что окружающие не поймут ее и осудят. Ведь во времена ее молодости люди отрицательно относились к сексуальным меньшинствам и трансгендерам.

"Если бы я созналась, врачи подвергли бы меня электрошоковой терапии. Этот метод считался эффективным. Но медики не понимали, что это не лечится", — рассказала Патриция.

Кроме того, она не хотела, чтобы сослуживцы узнали ее тайну — тогда бы ее приравняли к гомосексуалистам и просто-напросто посадили в тюрьму.
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