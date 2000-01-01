30.03 13:52 MIGnews.com

Буддистский лидер отказался стать новым Ламой ради любимой

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Достаточно романтично поступил 33-летний Тхайе Дорже, который отказался возглавить одно из основных буддистских течений, Карма Кагью. Причина у него есть довольно весомая – у него есть любимая, на которой он женился и с которой хочет прожить остаток жизни, что идет вразрез с монашеским образом жизни буддистов.Впрочем, как пишет AFP, случившееся мало ли кого удивило, так как, хотя Дорже и считался всю жизнь воплощением Кармапа-ламы, многие последователи течения считали его лже-Ламой. Настоящей реинкарнацией Кармапа-ламы они считают Ургьена Тринлея. К слову, его же поддерживает и духовный наставник всех буддистов Далай-лама.Согласно сообщению, опубликованному канцелярией Тхайе Дорже 29 марта, четырьмя днями ранее в Нью-Дели состоялась частная свадебная церемония, на которой он отказался от монашества, женившись на 36-летней Ринчен Янгзом, с которой дружил с детства. Женщина родилась в Бутане, но училась в Индии и Европе."Глубоко в своем сердце я уверен, что мое решение жениться лишь хорошо скажется не только на мне, но и на всей линии наследования. Следуя желанию моих родителей, а также имея достаточно времени поразмыслить, я глубоко уверен в верности себе и своей родословной. Что-то прекрасное, что-то важно вырастет из этого, для всех нас", - заявил он.В заявлении также говорится, что Дорже продолжит исполнять функции Кармапа-ламы с некоторыми ограничениями.