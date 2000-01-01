30.01 12:04 MIGnews.com

Соседов назвал якобы причину заболевания Заворотнюк

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Музыкальный критик Сергей Соседов рассказал журналистам все, что знает о состоянии Анастасии Заворотнюк, хотя лично ее не видел."Я лично Настю не видел. ...будто все стабилизировалось, все находится в стагнации, на точке замерзания. Стабильно тяжелое состояние. Но, если сравнивать с тем, что было, стало лучше. Я знаю, что было совсем плохо", - сказал он.По его мнению, то, что ее лечение максимально закрыто – это правильно, т.к. есть вещи частного порядка. Сергей считает, что причиной серьезного заболевания актрисы стала генетика.По словам сиделки реабилитационного центра на Рублевке, Заворотнюк даже посещала групповые занятия в бассейне, но почему опустела ее палата не знает.