Соседов назвал якобы причину заболевания Заворотнюк
Музыкальный критик Сергей Соседов рассказал журналистам все, что знает о состоянии Анастасии Заворотнюк, хотя лично ее не видел.
"Я лично Настю не видел. ...будто все стабилизировалось, все находится в стагнации, на точке замерзания. Стабильно тяжелое состояние. Но, если сравнивать с тем, что было, стало лучше. Я знаю, что было совсем плохо", - сказал он.
По его мнению, то, что ее лечение максимально закрыто – это правильно, т.к. есть вещи частного порядка. Сергей считает, что причиной серьезного заболевания актрисы стала генетика.
По словам сиделки реабилитационного центра на Рублевке, Заворотнюк даже посещала групповые занятия в бассейне, но почему опустела ее палата не знает.