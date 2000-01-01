31.01 04:14 MIGnews.com

Умерла известная по фильму про Шурика актриса

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Бывшая актриса Липецкого драматического театра Светлана Агеева, известная большинству зрителей по исполнению роли в комедии Леонида Гайдая "Операция "Ы" и другие приключения Шурика", скончалась в Москве на 80-м году жизни.Агеева с 2000 по 2011 год играла на сцене Липецкого драмтеатра, а затем переехала в Москву к сыну. Об этом сообщает РИА Новости.Также сообщается, что актриса скончалась 28 января в результате продолжительной болезни, однако известно об этом стало только сейчас. Прощание с актрисой пройдет в Москве.Помимо работы на театральных сценах Агеева исполнила роли в ряде художественных фильмов, в том числе исполнила две эпизодические роли в комедии "Операция "Ы" и другие приключения Шурика".